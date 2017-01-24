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galatasaray'da chedjou affedildi!

GALATASARAY'DA CHEDJOU AFFEDİLDİ!

Galatasaray'da Kamerunlu stoper Aurelien Chedjou affedildi ve takımda kaldı.

Tarih : 24 Ocak 2017, 14:16
Puan Ver : Galatasaray'da Chedjou Affedildi!(9/10)11


Galatasaray'da Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından kadro dışı bırakılan Aurelien Chedjou için flaş bir karar çıktı!



Takımın devre arası kampına götürülmeyen ve Florya'da çalışmalarını sürdüren Kamerunlu oyuncu, yapılan son görüşmelerin ardından affedildi.



Devre arasında stoper bölgesini Ahmet Çalık ile güçlendiren Galatasaray, bu bölgeye bir takviye daha yapmak istiyordu. Chedjou'nun affedilmesi ile G.Saray'ın stoper transferinden vazgeçmesi bekleniyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Galatasaray  Da  Chedjou  Affedildi    haber

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