

Galatasaray'da Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından kadro dışı bırakılan Aurelien Chedjou için flaş bir karar çıktı!



Takımın devre arası kampına götürülmeyen ve Florya'da çalışmalarını sürdüren Kamerunlu oyuncu, yapılan son görüşmelerin ardından affedildi.



Devre arasında stoper bölgesini Ahmet Çalık ile güçlendiren Galatasaray, bu bölgeye bir takviye daha yapmak istiyordu. Chedjou'nun affedilmesi ile G.Saray'ın stoper transferinden vazgeçmesi bekleniyor.







kaynak:sabah