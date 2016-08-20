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galatasaray'da cavanda sakatlandı

GALATASARAY'DA CAVANDA SAKATLANDI

Galatasaray'a son dakika şoku... Aslan'ın yeni transferi Luis Cavanda, Karamgümrük'le oynanan hazırlık maçında sakatlandı.

Tarih : 20 Ağustos 2016, 09:14
Puan Ver : Galatasaray'da Cavanda Sakatlandı(0/10)


Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun ilk haftasında Karabükspor'u sahasında konuk edecek Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor.



Sarı-Kırmızılıların, pazartesi günü seyircisinden yoksun çıkacağı maç öncesinde bir kötü haber de yeni transfer Luis Cavanda'dan geldi.



Trabzonspor'dan kadroya katılan başarılı sağ bek, dün Karagümrük'le oynanan hazırlık maçında sağ ayak bileği burkuldu.








Etiketler: Galatasaray  Da  Cavanda  Sakatlandı    haber

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