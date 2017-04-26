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galatasaray'da bursaspor mesaisi

GALATASARAY'DA BURSASPOR MESAİSİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 1 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Tarih : 26 Nisan 2017, 17:01
Puan Ver : Galatasaray'da Bursaspor Mesaisi(6/10)7


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi. Daha sonra üç gruba ayrılarak topa sahip olma ve geçiş oyunları üzerinde duran futbolcuların, son bölümde dört ayrı takım halinde beşe beş çift kale maç ve turnuva yaptığı kaydedildi.



Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek.



 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Galatasaray  Da  Bursaspor  Mesaisi    haber

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