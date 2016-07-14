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galatasaray'da bony seferi başlıyor

GALATASARAY'DA BONY SEFERİ BAŞLIYOR

Forvet listesinin 1 numarasındaki Bony için temaslar başlıyor. Aslan hafta sonu Fildişili yıldızın kulübü City ile masaya oturuyor. “Çok yakında” paylaşımlarıyla geri sayıma geçen Sarı-Kırmızılılar, bu transferle taraftarı da coşturmaya hazırlanıyor.

Tarih : 14 Temmuz 2016, 11:42
Puan Ver : Galatasaray'da Bony Seferi Başlıyor(10/10)8


Galatasaray'ın, Bony planı ise tam olarak şöyle:



Formül hazır



Fildişili yıldız için masaya kiralık formülüyle oturulacak. Kiralama bedeli için gözden çıkarılan rakam ise yıllık 3 milyon Euro. Oyuncunun menacerinden onay alan Aslan, ödeyeceği ücret konusunda da formülü buldu.



City'den yıllık 7.5 milyon Euro kazanan Bony'nin ücretinin büyük bir bölümünü Manchester temsilcisi karşılayacak. Geçtiğimiz sezonlarda da birçok oyuncusunu kiralık gönderen City, maaşlarının büyük bölümünü karşılaşmıştı.








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