GALATASARAY'DA BEKLENMEDİK KARAR! 'DERBİ PRİMİ YOK!'
Galatasaray'da derbi için futbolculara özel prim verilmeyecek. Sarı-kırmızılılar, Vodafone Arena'daki ilk derbi olması nedeniyle tarihi değer taşımasına rağmen galibiyet halinde oyunculara prim dağıtmayacak.
Galatasaray Yönetimi, Beşiktaş'la Vodafone Arena'da oynanacak tarihi derbiye özel prim vermeyecek.
Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın yeni stadındaki ilk derbi öncesi son derece rahat bir tutum sergiliyor. Yönetim kurulunun dev maça özel prim vermemesinin gerekçesi olarak sezon başında alınan karar gösterildi.
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