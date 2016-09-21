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galatasaray'da beklenmedik karar! 'derbi primi yok!'

GALATASARAY'DA BEKLENMEDİK KARAR! 'DERBİ PRİMİ YOK!'

Galatasaray'da derbi için futbolculara özel prim verilmeyecek. Sarı-kırmızılılar, Vodafone Arena'daki ilk derbi olması nedeniyle tarihi değer taşımasına rağmen galibiyet halinde oyunculara prim dağıtmayacak.

Tarih : 21 Eylül 2016, 15:13
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Galatasaray Yönetimi, Beşiktaş'la Vodafone Arena'da oynanacak tarihi derbiye özel prim vermeyecek.



Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın yeni stadındaki ilk derbi öncesi son derece rahat bir tutum sergiliyor. Yönetim kurulunun dev maça özel prim vermemesinin gerekçesi olarak sezon başında alınan karar gösterildi.








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