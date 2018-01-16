GALATASARAY'DA BEKLENEN OLDU
Galatasaray, sezon başında Tudor'un kadroda düşünmediği Hakan Balta'nın lisansını çıkardı.
Galatasaray'da sezon başında Tudor'un kadroda düşünmediği Hakan Balta, tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in gönderilmesiyle yeniden kadroya dahil oldu.
Sezon başında lisansı çıkartılmayan tecrübeli oyuncunun yeniden lisansı çıkartılı TFF'ye bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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