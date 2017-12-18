Galatasaray'da bazı yöneticiler, Tudor'un gönderilmesi halinde yerine Fatih Terim'in değil Fransız teknik adam Laurent Blanc'ın getirilmesini istiyor.

Galatasaray'da Igor Tudor'un geleceğinin belli olacağı yönetim kurulu bugün yapılacak. Hırvat teknik adamın görevine son verilmesinin düşünüldüğü ifade edilirken yönetimin teknik adam arayışlarında bulunduğu belirtildi.

Fatih Terim ismi ilk aşamada yönetimde ikilik oluştururken sürpriz bir isim gündeme geldi. Takımda en çok Fransızcanın konuşulduğunu ifade eden bazı yöneticiler Fransız teknik adam Laurent Blanc'in takımın başına getirilmesi fikrinde.

10 KUPASI VAR

Daha önce Fransa Milli Takımı ve PSG'de görev yapan Laurent Blanc, Fransız deviyle 3 lig şampiyonluğu, 3 Lig Kupası, 2 Fransa Kupası ve 2 Fransa Süper Kupası kazandı.

Kaynak: haberinburada