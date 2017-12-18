GALATASARAY'DA BAZI YÖNETİCİLER, FATİH TERİM YERİNE BLANC'IN GETİRİLMESİNİ İSTİYOR
Galatasaray'da bazı yöneticiler, Tudor'un gönderilmesi halinde yerine Fatih Terim'in değil Fransız teknik adam Laurent Blanc'ın getirilmesini istiyor.
Galatasaray'da Igor Tudor'un geleceğinin belli olacağı yönetim kurulu bugün yapılacak. Hırvat teknik adamın görevine son verilmesinin düşünüldüğü ifade edilirken yönetimin teknik adam arayışlarında bulunduğu belirtildi.
Fatih Terim ismi ilk aşamada yönetimde ikilik oluştururken sürpriz bir isim gündeme geldi. Takımda en çok Fransızcanın konuşulduğunu ifade eden bazı yöneticiler Fransız teknik adam Laurent Blanc'in takımın başına getirilmesi fikrinde.
10 KUPASI VAR
Daha önce Fransa Milli Takımı ve PSG'de görev yapan Laurent Blanc, Fransız deviyle 3 lig şampiyonluğu, 3 Lig Kupası, 2 Fransa Kupası ve 2 Fransa Süper Kupası kazandı.
Kaynak: haberinburada
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