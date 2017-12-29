GALATASARAY'DA BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU! İŞTE ADAYLARIN LİSTELERİ
Galatasaray'da 13 ve 20 Ocak tarihinde yapılacak seçim için Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz aday oldu.
Galatasaray'da 13-20 Ocak'ta yapılacak olan Olağanüstü Seçim Genel Kurulunda iki başkan adayı yarışacak.
Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz başkanlık için kozlarını paylaşacak.
İki başkan adayının yönetim kurulu listeleri de belli oldu.
DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ
Özkan Olcay, Osman Kocaman, Nasuhi Sezgin, Mehmet Dedeoğlu, Can Topsakal, Ahmet Cebeci, İsmail Sarıkaya, H.Murat Atay, Ural Aküzüm, Ali Yüce
MUSTAFA CENGİZ'İN LİSTESİ
Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz
Kaynak: haberinburada
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