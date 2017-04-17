Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

galatasaray'da balotelli harekatı!

GALATASARAY'DA BALOTELLİ HAREKATI!

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in hayallerinden biri olan Mario Balotelli konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Sportif Direktör Cenk Ergün'ün, Nice Kulübü'yle sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Balotelli için İtalya'ya gittiği ortaya çıktı.

Tarih : 17 Nisan 2017, 09:44
Puan Ver : Galatasaray'da Balotelli Harekatı!(7/10)6


Ergün'ün, yıldız futbolcunun menajeri Mino Raiola ile Milano'da buluştuğu ve ikilinin Inter-Milan derbisini birlikte izlediği belirlendi. Edinilen bilgiye göre Ergün buluşmada, 26 yaşındaki Balotelli için bir kez daha nabız yokladı.



Raiola ise "Mario'nun Nice'de devam edip etmeyeceği henüz belli değil. Eğer ayrılmaya karar verirse Galatasaray bizim için önemli seçenek" ifadesini kullandı. Ergün de "Bu konuda bize yardımcı olmalısın. Elinden geleni yapmanı ve Balotelli'yi bize getirmeni istiyorum" dedi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Galatasaray  Da  Balotelli  Harekatı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER