GALATASARAY'DA BAFETİMBİ GOMİS KAMPTAN AYRILDI!
Galatasaray'da teknik heyetten aldığı özel izinle kamptan ayrılan Bafatimbi Gomis, babasının ölüm yıldönümü nedeniyle ülkesine gitti.
Galatasaray'ın ve Süper Lig'in ilk devrede en golcü futbolcusu olan Bafetimbi Gomis, kulüpten izin alarak ülkesine gitti.
BABASININ VEFATININ YIL DÖNÜMÜ
Bafétimbi Gomis, teknik heyetten aldığı özel izinle kamptan ayrıldı. Babasının vefat yıl dönümü için ülkesine giden Gomis, pazar akşamı tekrar kampta olacak.
Galatasaray twitter hesabı da bu konuyla ilgili attığı tweet ile durumu taraftarlarına bildirdi. İşte Galatasaray'ın attığı tweet...
Kaynak: haberinburada
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