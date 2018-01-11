Galatasaray'ın ve Süper Lig'in ilk devrede en golcü futbolcusu olan Bafetimbi Gomis, kulüpten izin alarak ülkesine gitti.

BABASININ VEFATININ YIL DÖNÜMÜ

Bafétimbi Gomis, teknik heyetten aldığı özel izinle kamptan ayrıldı. Babasının vefat yıl dönümü için ülkesine giden Gomis, pazar akşamı tekrar kampta olacak.

Galatasaray twitter hesabı da bu konuyla ilgili attığı tweet ile durumu taraftarlarına bildirdi. İşte Galatasaray'ın attığı tweet...

Kaynak: haberinburada