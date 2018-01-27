GALATASARAY'DA BADOU NDİAYE KAMPTAN AYRILDI
Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Badou Ndiaye, Premier Lig yolunda... Osmanlıspor maçı öncesi kamptan ayrılan Ndiaye'nin bu hamlesi kendisini isteyen Stoke City'ye gideceği şeklinde yorumlandı.
Galatasaray'da gece yarısı beklenmedik Badou Ndiaye gelişmesi yaşandı. İngiliz kulübü Stoke City, sezon başında Galatasaray'a kaptırdığı Badou Ndiaye için tekrar devreye girdi.
İNGİLİZLER TEKRAR GALATASARAY'IN KAPISINI ÇALDI
Oyuncunun menajeri William'a yetkiyi veren Stoke cephesi, 16 milyon euroluk yazılı resmi teklifi sarı kırmızılı kulübe iletti. 19 Ocak'ta yaşanan bu gelişmeyi o zamanki başkan Dursun Özbek, "20 milyon euro isteriz" diyerek geri çevirmişti. Ancak transferden vazgeçmeyen İngilizler, yönetim değişince tekrar Galatasaray'ın kapısını çaldı.
Kulübü boş kasa ile devralan yeni başkan Mustafa Cengiz, teklife olumlu yaklaşsa da son sözü teknik direktör Fatih Terim'e bıraktı. Terim ise, "Ndiaye önemli bir oyuncu. Onu gönderirsek, transfer için kalan kısa sürede yerini doldurmak mümkün değil" diyerek transfere onay vermedi.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Ne var ki Osmanlıspor karşılaşması için kampa giren Ndiaye'nin gece yarısı Florya Tesisleri'nden ayrılması kafaları karıştırdı. Söz konusu hamle için "Badou, Stoke City'ye gidiyor" yorumları yapıldı. Kulüpten bugün konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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