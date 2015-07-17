

İsviçre basını Dzemaili'nin Galatasaray'dan ayrılacağını yazdı.







Galatasaray'ın İsviçreli milli futbolcusu Blerim Dzemaili'nin Young Boys Kulübü ile görüştüğü iddia edildi.







İsviçre'nin Le Matin gazetesi, FC Sion ile yaptığı görüşmelerden olumsuz sonuç alan 29 yaşındaki futbolcunun, Young Boys kulübü ile görüşmelere başladığını ve İsviçre ekibinin uzun süreli bir kontrat imzalamayı düşündüğünü yazdı.







Haberde ayrıca, Dzemaili'nin Galatasaray'dan ayrılmayı kafasına koyduğu iddia edilirken, transferin bir hafta içinde aydınlığa kavuşacağı ve futbolcunun İsviçre 1. Lig takımlarından Young Boys ile mukavele imzalayacağı ifade edildi.