O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

galatasaray'da ayrılık vakti

GALATASARAY'DA AYRILIK VAKTİ

İsviçre basını Dzemaili'nin Galatasaray'dan ayrılacağını yazdı.

Tarih : 17 Temmuz 2015, 09:40
Puan Ver : Galatasaray'da Ayrılık Vakti(9/10)7


İsviçre basını Dzemaili'nin Galatasaray'dan ayrılacağını yazdı.



Galatasaray'ın İsviçreli milli futbolcusu Blerim Dzemaili'nin Young Boys Kulübü ile görüştüğü iddia edildi.



İsviçre'nin Le Matin gazetesi, FC Sion ile yaptığı görüşmelerden olumsuz sonuç alan 29 yaşındaki futbolcunun, Young Boys kulübü ile görüşmelere başladığını ve İsviçre ekibinin uzun süreli bir kontrat imzalamayı düşündüğünü yazdı.



Haberde ayrıca, Dzemaili'nin Galatasaray'dan ayrılmayı kafasına koyduğu iddia edilirken, transferin bir hafta içinde aydınlığa kavuşacağı ve futbolcunun İsviçre 1. Lig takımlarından Young Boys ile mukavele imzalayacağı ifade edildi.








Etiketler: Galatasaray  Da  Ayrılık  Vakti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER