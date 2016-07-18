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galatasaray'da ayrılık

GALATASARAY'DA AYRILIK

Galatasaray'da kaleci antrenörü Claudio Taffarel, ayrılık kararı aldığını açıkladı.

Tarih : 18 Temmuz 2016, 09:51
Puan Ver : Galatasaray'da Ayrılık(5/10)5


Galatasaray'da kaleci antrenörü Claudio Taffarel, sosyal medya hesabı üzerinden ayrılık kararı aldığını açıkladı.



Brezilyalı antrenör yaptığı açıklamada, "Sevgili Galatasaray taraftarı ve kıymetli Türk halkı sevgi ve muhabbet dolu 5 yıl için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Benim ve ailem için yeriniz hep çok özel olacak. Herbirinizi sevgi ile kucaklarım, yakında tekrar görüşmek üzere" dedi.



Taffarel, 2 hafta önce Galatasaray yönetimi ile 2 sezon daha mevcut kontratı ile devam etme kararı almıştı








Etiketler: Galatasaray  Da  Ayrılık    haber

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