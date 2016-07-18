GALATASARAY'DA AYRILIK
Galatasaray'da kaleci antrenörü Claudio Taffarel, ayrılık kararı aldığını açıkladı.
Galatasaray'da kaleci antrenörü Claudio Taffarel, sosyal medya hesabı üzerinden ayrılık kararı aldığını açıkladı.
Brezilyalı antrenör yaptığı açıklamada, "Sevgili Galatasaray taraftarı ve kıymetli Türk halkı sevgi ve muhabbet dolu 5 yıl için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Benim ve ailem için yeriniz hep çok özel olacak. Herbirinizi sevgi ile kucaklarım, yakında tekrar görüşmek üzere" dedi.
Taffarel, 2 hafta önce Galatasaray yönetimi ile 2 sezon daha mevcut kontratı ile devam etme kararı almıştı
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