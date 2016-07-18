

Galatasaray'da kaleci antrenörü Claudio Taffarel, sosyal medya hesabı üzerinden ayrılık kararı aldığını açıkladı.







Brezilyalı antrenör yaptığı açıklamada, "Sevgili Galatasaray taraftarı ve kıymetli Türk halkı sevgi ve muhabbet dolu 5 yıl için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Benim ve ailem için yeriniz hep çok özel olacak. Herbirinizi sevgi ile kucaklarım, yakında tekrar görüşmek üzere" dedi.







Taffarel, 2 hafta önce Galatasaray yönetimi ile 2 sezon daha mevcut kontratı ile devam etme kararı almıştı