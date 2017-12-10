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Galatasaray'da Ayhan, Hatalı Gol Yiyen Muslera'ya Küfrederken Yakalandı

GALATASARAY'DA AYHAN, HATALI GOL YİYEN MUSLERA'YA KÜFREDERKEN YAKALANDI

Galatasaray'da Teknik Direktör Yardımcısı Ayhan Akman, Akhisar maçında hatalı gol yiyen Muslera'ya küfrederken kameralara yakalandı.

Tarih : 10 Aralık 2017, 22:50
Puan Ver : Galatasaray'da Ayhan, Hatalı Gol Yiyen Muslera'ya Küfrederken Yakalandı(10/10)6

Galatasaray'da Akhisar karşısında alınan 4-2'lik galibiyetin ardından gündeme oturan isimlerden biri de Ayhan Akman oldu.

KULÜBEDE ÇILDIRDI

Galatasaray'ın Muslera'nın hatasından dolayı yediği ilk golün ardından Uruguaylı kaleciye tepki gösteren ve küfür ettiği görülen Ayhan Akman'a sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medya üzerinden büyük bir tepki gösterdi.

"NEYİ DÜZGÜN YAPIYORSUN?"

Muslera'nın hatasına rağmen Galatasaray için çok önemli bir yere sahip olduğu görüşünde birleşen Galatasaray taraftarı, "Ayhan Akman neyi düzgün yapıyorsun da Muslera'ya küfür ediyorsun?" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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