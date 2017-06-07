

Ligde 17 kafa golü yiyen G.Saray'da Sassuolo'nun 1.92'lik stoperi Francesco Acerbi gündeme geldi. Cimbom'un kadrosuna katmak istediği, piyasa değeri 10 milyon Euro'yu bulan Acerbi, geçen sezon 49 maça çıkarken, 4 de gol kaydetti. G.Saray'ın 29 yaşındaki savunmacının, kulübü ile bir yıl sonra bitecek sözleşmesini yenilememesini avantaja çevirmek istediği öğrenildi. Milan, Genoa ve Verona'da oynadıktan sonra 2013'te Sassuolo'ya gelen Acerbi, futbolunun yanı sıra kansere karşı verdiği müthiş savaş ile de dikkatleri üzerine çekti. Sassuolo'daki ilk yılında yakalandığı testis kanserini yenen tecrübeli oyuncu, ikinci yılında da aynı talihsizliği yaşadı. Ancak pes etmeyerek, tekrar sağlığına kavuştu. Bu arada G.Saray'ın sol bek adayının Sao Paulo forması giyen Junior Tavares olduğu öğrenildi.







FRANCESCO ACERBI



Sassuolo'nun istikrarlı isimlerinden Acerbi, bu sezon 38'i lig olmak üzere toplam 46 maça çıkıp 4 gol kaydetti ve maç başına 2.3 hava topu kazandı. İtalyan savunmacı, konsantrasyonu yüksek, sert ve hava hakimiyeti iyi bir oyuncu olarak tanınıyor.







kaynak:sabah