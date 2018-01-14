GALATASARAY'A TURKCELL'DEN 6 MİLYON TL
Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ ile imzaladıkları 5 yıllık iş birliği anlaşmasının ardından Galatasaray'a 6 milyon TL ödeme yapıldı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ tarafından, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ ile 5 yıl süreliğine geçerli olmak üzere imzaladıkları iş birliği sözleşmesi ile ilgili olarak 6 milyon TL tutarında ödemenin, avans niteliğinde kendi şirket hesaplarına geçtiği belirtildi.
KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) yazısında, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ ile Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ arasında anlaşma imzalanmasına ilişkin açıklamada bulunuldu.
"AVANS NİTELİĞİNDE 6 MİLYON TL ÖDEME YAPILDI"
Yazıda, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ ile 5 yıl süreliğine geçerli olmak üzere imzaladıkları iş birliği sözleşmesi ile ilgili olarak 6 milyon TL tutarında ödemenin, avans niteliğinde kendi şirket hesaplarına geçtiği bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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