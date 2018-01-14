Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ tarafından, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ ile 5 yıl süreliğine geçerli olmak üzere imzaladıkları iş birliği sözleşmesi ile ilgili olarak 6 milyon TL tutarında ödemenin, avans niteliğinde kendi şirket hesaplarına geçtiği belirtildi.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) yazısında, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ ile Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ arasında anlaşma imzalanmasına ilişkin açıklamada bulunuldu.

"AVANS NİTELİĞİNDE 6 MİLYON TL ÖDEME YAPILDI"

Yazıda, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ ile 5 yıl süreliğine geçerli olmak üzere imzaladıkları iş birliği sözleşmesi ile ilgili olarak 6 milyon TL tutarında ödemenin, avans niteliğinde kendi şirket hesaplarına geçtiği bildirildi.

Kaynak: haberinburada