GALATASARAY'A SÜRPRİZ İSİM: LEONARDO BERTONE
Galatasaray, İsviçre Ligi ekibi Young Boys'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Leonardo Bertone'yi radarına aldı.
Berner Zeitung, verdiği haberde Leonardo Bertone ile Galatasaray'ın dışında Werder Bremen, Monaco, Sporting Lizbon ve Anderlecht ilgilendiğini yazdı.
Değeri 450 bin Euro olan 1994 doğumlu oyuncu için istenen bonservisin ise 1 Milyon Euro'yu geçebileceği ifade ediliyor.
kaynak:fanatik
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar