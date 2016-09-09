GALATASARAY'A ŞOK! SERDAR AZİZ SAKATLANDI
Galatasay'a son dakika şoku.. Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Cim Bom'da A Milli Takım'dan sakat dönen Serdar Aziz kadroya alınmadı. Menisküsünde probleme rastlanan Serdar, Beşiktaş derbisi de dahil olmak üzere 3-4 maçı kaçıracak.
Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da A Milli Futbol Takım'dan sakat dönen Serdar Aziz kadroya alınmadı. Milli futbolcunun sol diz dış menisküsünde yırtık tespit edildiği belirtildi.
Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklama şöyle: "Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu üçüncü haftasında Kayserispor ile karşılaşacak. Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'ndaki mücadele, yarın saat 19.00'da başlayacak.
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