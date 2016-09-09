Galatasay'a son dakika şoku.. Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Cim Bom'da A Milli Takım'dan sakat dönen Serdar Aziz kadroya alınmadı. Menisküsünde probleme rastlanan Serdar, Beşiktaş derbisi de dahil olmak üzere 3-4 maçı kaçıracak.