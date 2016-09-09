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galatasaray'a şok! serdar aziz sakatlandı

GALATASARAY'A ŞOK! SERDAR AZİZ SAKATLANDI

Galatasay'a son dakika şoku.. Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Cim Bom'da A Milli Takım'dan sakat dönen Serdar Aziz kadroya alınmadı. Menisküsünde probleme rastlanan Serdar, Beşiktaş derbisi de dahil olmak üzere 3-4 maçı kaçıracak.

Tarih : 09 Eylül 2016, 14:45
Puan Ver : Galatasaray'a Şok! Serdar Aziz Sakatlandı(9/10)8


Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da A Milli Futbol Takım'dan sakat dönen Serdar Aziz kadroya alınmadı. Milli futbolcunun sol diz dış menisküsünde yırtık tespit edildiği belirtildi.



Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklama şöyle: "Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu üçüncü haftasında Kayserispor ile karşılaşacak. Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'ndaki mücadele, yarın saat 19.00'da başlayacak.

 








Etiketler: Galatasaray  A  Şok  Serdar  Aziz  Sakatlandı    haber

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