

Sarı-kırmızılılar ABD'li şutör guarda 1.3 milyon dolar teklif etti. Ancak Goudelock sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine Aslan'ın önerdiğinin 100 bin dolar altına İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'le el sıkıştı







G.Saray Odeabank'ın kadrosuna katmak istediği ve temmuz ayı başında Houston Rockets'ın serbest bıraktığı Andrew Goudelock, sarı-kırmızılıların önerdiği paradan 100 bin dolar (1.2 milyon dolar) daha az veren Maccabi Tel Aviv'le anlaştı.







ŞOK İDDİA!







İsrail basını 27 yaşındaki ABD'li şutör guardın sarı-kırmızılılar yerine Maccabi tercihinde eski takımı F.Bahçe'nin taraftarlarından aldığı yoğun ölüm tehditlerinin etkili olduğunu iddia etti. Bu iddiaların sahibi David Pick gelen tepkiler üzerine attığı tweeti silse de Goudelock'ın Cimbom'a transfer olacağı haberlerinin çıkmasının ardından hem kendinin hem de eşinin sosyal medyadan ciddi anlamda taciz edilmesinin Maccabi Tel Aviv'e imza atmasında önemli rol oynadığı öğrenildi.