

Galatasaray transferde atağa kalktı...







Yeni sezon öncesi teknik direktör belli olmadan transferlerin bir bölümünü bitirmek isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, Fulham'ın santrforu Moussa Dembele'nin menajerini İstanbul'a davet etmişti. Bu hafta bir araya gelecek olan tarafların, işi resmen bitirmesi bekleniyor. Galatasaray, 19 yaşındaki futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Ancak bu mutabakat da Cim Bom'u kesmedi.







Galatasaray, kadroyu iki forvetle birden güçlendirmeye kararlı. Sıradaki diğer isim Hugo Rodallega. 30 yaşındaki Kolombiyalı'nın transferi için Akhisar'la temasa geçildi. Manisa temsilcisi görüşmeye gayet sıcak yaklaştı. Galatasaray cephesi ise 4 milyon Euro'luk bonservis talebini aşağı çekmeye çalışıyor. Hedef, 2 milyon Euro'ya bu işi bitirmek.







Takasta önerilen oyuncular...







Akhisar cephesi, 2 milyon Euro'yu kabul etmediği için Galatasaray Yönetimi gözden çıkarılan oyuncuları takasta önerecek. Bu yeni teklif paketinde Tarık Çamdal, Jose Rodriguez, Jem Karacan gibi isimler de yer alıyor. Ayrıca Rodellaga'nın Galatasaray formasıyla 35 maça çıkması halinde, Akhisar'a 500 bin Euro daha bonus ödenmesi gündemde. Tecrübeli forvetin Sarı-Kırmızılı formayı giymeyi çok istediği, Akhisar'ın onay vermesi halinde tarafların vakit kaybetmeden el sıkaşacağı da gelen haberler arasında.







