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galatasaray'a olcan adın şoku!

GALATASARAY'A OLCAN ADIN ŞOKU!

2014 yılında Trabzonspor'dan 4 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilen ve 4 yıllığına sözleşme imzalanan Olcan'ın kontratı sezon başında tek taraflı fesh edilmiş, 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, devre arasında Akhisar'ın yolunu tutmuştu...

Tarih : 07 Mart 2017, 11:14
Puan Ver : Galatasaray'a Olcan Adın Şoku!(8/10)10


Olcan'ın haksız şekilde sözleşmesinin fesh edildiğini belirterek TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu nezdinde 14 milyon TL'yi bulan dava açtığı ortaya çıktı.



Olcan iptal edilen 2 yıllık kontratına karşılık 6 milyon 249 bin TL'nin yanı sıra 2 milyon euro tutarında da tazminat talebinde bulundu. Kasım ayında başlayan davanın önümüzdeki aylarda sonuçlanacağı, konuyu hukukçulara inceleten Galatasaray yönetiminin 12 milyon T'ye yakın bir takamı Olcan'a ödemek zorunda kalabileceği öğrenildi.



 



kaynak:sabah








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