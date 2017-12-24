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Galatasaray'a müjde! Yıldız futbolcu geri dönüyor

GALATASARAY'A MÜJDE! YILDIZ FUTBOLCU GERİ DÖNÜYOR

İspanyol kulübü, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı futbolcuyu geri gönderiyor. Terim'in Carole için aldığı kararın ardından yaşanan bu gelişme sarı-kırmızılıları sevindirdi.

Tarih : 24 Aralık 2017, 15:40
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Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim, Lionel Carole'ün dönüşünde büyük bir şans yakaladı.

Sarı-kırmızılı ekiple sözleşme imzaladığı basın toplantısında Lionel Carole hakkında konuşan deneyimli çalıştırıcı, Sevilla'da kiralık oynayan Fransız futbolcunun geri dönmesini istediğini söylemişti. Sezon sonuna dek İspanyol ekibiyle kiralık sözleşmesi bulunan oyuncuyla ilgili Sevilla, tam da Terim'in kendisini istediği dönemde flaş bir karar aldı. Sezonun sonunu beklemeyecek olan İspanyol ekibi, oyuncunun sözleşmesini feshederek devre arasında Carole'ü Galatasaray'a göndermeye karar verdi.

GUILHERME GELİYOR

Brezilya'nın Corinthians ekibinde forma giyen sol bek Guilherme Arana ve kulübüyle her konuda anlaşan ve önümüzdeki günlerde resmi imzayı atacak olan Sevilla, bu transferi gerçekleştirmesiyle zaten fazla forma şansı bulamayan Galatasaraylı futbolcuyu gözden çıkardı.

Terim'in ihtiyaç duyduğu dönemde gerçekleşen önemli gelişme, sarı-kırmızılı camiada yüzleri güldürdü. Sevilla'da 5'i lig olmak üzere 9 maçta forma giyen Carole, sezon başında Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıkmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  A  Müjde  Yıldız  Futbolcu  Geri  Dönüyor    haber

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