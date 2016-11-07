

F.Bahçe'nin Manchester United karşısında aldığı galibiyet G.Saray'ın işine yaradı.Bir süredir menajerler aracılığıyla Marcos Rojo'yu kiralamak için girişimlerde bulunan sarı-kırmızılılara müjde geldi. Arjantinli stoper, F.Bahçe maçında yaptığı hatalar sonrasında Jose Mourinho tarafından kadro dışı bırakıldı.







Bu gelişmenin ardından Rojo için G.Saray'ın kapısı çalındı. Josue'yi G.Saray'a getiren Portekizli menajer Almeida, Cenk Ergün'le temas kurdu. Ergün de, Almeida'nın verdiği bilgileri Mehmet Özbek'e iletti. İlk temasın 15 gün önce kurulduğu Rojo için o günkü şartlar ile bugünkü şartlar arasındaki fark ise dikkat çekici bulundu.