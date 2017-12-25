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Galatasaray'a küfür eden stat güvenlikleri kovuldu

GALATASARAY'A KÜFÜR EDEN STAT GÜVENLİKLERİ KOVULDU

Galatasaray - Göztepe maçı öncesi Ali Sami Yen Spor Kompleksinde güvenlik görevlisi olarak çalışacak iki kişi, sosyal medya hesaplarından sarı-kırmızılı ekibe küfür edince kovuldu.

Tarih : 25 Aralık 2017, 10:00
Puan Ver : Galatasaray'a Küfür Eden Stat Güvenlikleri Kovuldu(8/10)4

Galatasaray Spor Toto Süper Lig 17. hafta maçında eviğnde Göztepe'yi konuk edecek.

Zorlu mücadele öncesi ilginç bir olay yaşandı.

GALATASARAY'A KÜFÜR ETTİLER

Ali Sami Yen Spor Kompleksindeki mücadelede çalışacak olan iki güvenlik görevlisi sosyal medya hesaplarından Galatasaray'a küfür ettiklerini bir paylaşımda bulundular.Sarı-Kırmızılı ekip taraftarı sosyal medyada karşılaştıkları bu paylaşıma büyük tepki gösterdi.

GÖREVDEN ALINDILAR

Güvenlik görevlilerinin bu paylaşımını binlerce kez paylaşıp, yöneticileri göreve çağıran Galatasaray taraftarının isteği gerçekleşti ve paylaşımı yapan güvenlikler görevden alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  A  Küfür  Eden  Stat  Güvenlikleri  Kovuldu    haber

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