GALATASARAY'A KÜFÜR EDEN STAT GÜVENLİKLERİ KOVULDU
Galatasaray - Göztepe maçı öncesi Ali Sami Yen Spor Kompleksinde güvenlik görevlisi olarak çalışacak iki kişi, sosyal medya hesaplarından sarı-kırmızılı ekibe küfür edince kovuldu.
Galatasaray Spor Toto Süper Lig 17. hafta maçında eviğnde Göztepe'yi konuk edecek.
Zorlu mücadele öncesi ilginç bir olay yaşandı.
GALATASARAY'A KÜFÜR ETTİLER
Ali Sami Yen Spor Kompleksindeki mücadelede çalışacak olan iki güvenlik görevlisi sosyal medya hesaplarından Galatasaray'a küfür ettiklerini bir paylaşımda bulundular.Sarı-Kırmızılı ekip taraftarı sosyal medyada karşılaştıkları bu paylaşıma büyük tepki gösterdi.
GÖREVDEN ALINDILAR
Güvenlik görevlilerinin bu paylaşımını binlerce kez paylaşıp, yöneticileri göreve çağıran Galatasaray taraftarının isteği gerçekleşti ve paylaşımı yapan güvenlikler görevden alındı.
Kaynak: haberinburada
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