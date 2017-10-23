Süper Ligde kötü gidişatın ardından teknik direktörlüğe Rıza Çalımbay'ı getiren ancak Yeni Malatyaspor maçını 1-0 kaybeden Trabzonspor'a bir darbe de Burak Yılmaz'dan geldi.

TRT Spor'un haberine göre; maçı yarıda bırakan bordo-mavili futbolcu, arka adalesindeki problem nedeniyle önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray mücadelesinde forma giyemeyecek.

Kaynak: haberinburada