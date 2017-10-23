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Galatasaray'a kritik maç öncesi Burak piyangosu vurdu

GALATASARAY'A KRİTİK MAÇ ÖNCESİ BURAK PİYANGOSU VURDU

Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz, Yeni Malatyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Galatasaray mücadelesinde oynayamayacak.

Tarih : 23 Ekim 2017, 14:10
Puan Ver : Galatasaray'a Kritik Maç Öncesi Burak Piyangosu Vurdu(5/10)1

Süper Ligde kötü gidişatın ardından teknik direktörlüğe Rıza Çalımbay'ı getiren ancak Yeni Malatyaspor maçını 1-0 kaybeden Trabzonspor'a bir darbe de Burak Yılmaz'dan geldi.

TRT Spor'un haberine göre; maçı yarıda bırakan bordo-mavili futbolcu, arka adalesindeki problem nedeniyle önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray mücadelesinde forma giyemeyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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