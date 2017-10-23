GALATASARAY'A KRİTİK MAÇ ÖNCESİ BURAK PİYANGOSU VURDU
Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz, Yeni Malatyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Galatasaray mücadelesinde oynayamayacak.
Süper Ligde kötü gidişatın ardından teknik direktörlüğe Rıza Çalımbay'ı getiren ancak Yeni Malatyaspor maçını 1-0 kaybeden Trabzonspor'a bir darbe de Burak Yılmaz'dan geldi.
TRT Spor'un haberine göre; maçı yarıda bırakan bordo-mavili futbolcu, arka adalesindeki problem nedeniyle önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray mücadelesinde forma giyemeyecek.
Kaynak: haberinburada
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