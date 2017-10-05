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Galatasaray'a İmza Atmayıp Otelden Kaçan Futbolcu, Şimdi Bin Pişman

GALATASARAY'A İMZA ATMAYIP OTELDEN KAÇAN FUTBOLCU, ŞİMDİ BİN PİŞMAN

Galatasaray'a transferi gündemdeyken İstanbul'daki otelden ayrılarak İspanya'ya giden Uruguaylu futbolcu Mathias Olivera, transfer olduğu Getafe'de kadroya bile giremiyor.

Tarih : 05 Ekim 2017, 15:10
Puan Ver : Galatasaray'a İmza Atmayıp Otelden Kaçan Futbolcu, Şimdi Bin Pişman(9/10)5

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için İstanbul'a getirdiği Uruguaylı sol bek Mathias Olivera, kararından vazgeçip imza atacağı gün babasıyla birlikte kaldığı otelden ayrılıp İspanya'ya gitmişti. Olivera şimdilerde verdiği bu karar yüzünden bin pişman.

Sarı kırmızılı kulüp, yaz transfer döneminde hem gelecek vadeden bir isim olduğu hem de sol beke alternatif oluşturabilmek için Uruguaylı Mathias Olivera'yı İstanbul'a getirmişti. Ancak 19 yaşındaki futbolcu fazla forma şansı bulamayacağını düşünerek babasıyla birlikte imza atacağı gün kaldıkları otelden ayrılarak İspanya'ya gitmişti.

İSPANYA'DA KADROYA GİREMİYOR

La Liga takımlarından Getafe ile sözleşme imzalayan futbolcu, verdiği bu karardan dolayı pişman oldu. Genç isim, İspanyol kulübünde kadroya giremezken genç takıma gönderildi. Galatasaray'da genç takımda oynamak istemediği için Getafe'yi tercih eden futbolcu böylelikle A Takımda oynama hayalini gerçekleştiremedi.

Sarı kırmızılıların tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Uruguaylı genç futbolcunun transferinin neden gerçekleşmediğini ülkesi basınına şu sözlerle anlatmıştı;

"ONU AS TAKIMDA DÜŞÜNÜYORDUK"

"Menajerimle Mathias'ı getirmeye çok uğraştık. Oynayacaktı çünkü sol bekimiz yoktu ama babasıyla sabah 8'de otelden ayrıldılar. Döndüklerinde koşulların değiştiğini, daha düşük bir ücretle 2. takımda oynamak istemediklerini söylediler. Bu üzücü çünkü biz onu ikinci takımda değil as takımda düşünüyorduk. Sol tarafta fazla alternatifimiz yok."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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