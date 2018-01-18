GALATASARAY'A HAYALİNİ BİLE KURAMADIĞI TEKLİF GELİYOR
İngiliz basını, Newcastle United'ın Galatasaray'da forma giyen Badou Ndiaye için 95 milyon TL'yi gözden çıkardığını yazdı.
Papa Badou Ndiaye, geçtiğimiz yaz Osmanlıspor'dan Galatasaray'a 7,5 milyon euroluk bir bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.
Senegalli orta saha oyuncusunun adı, ara transfer dönemi başladığından bu yana Stoke City, Watford ve Crystal Palace ile birlikte anılıyordu.
FİYATI 95 MİLYON TL'Yİ BULDU
İngiltere'de yayım yapan Daily Mail gazetesi ise Cimbom'un yıldızı için bir başka Premier Lig kulübü Newcastle United'ın da devrede olduğunu yazdı.
Haberde menajer Rafael Benitez'in çok istediği belirtilen Ndiaye için Newcastle United'ın 20 milyon euro'yu (95 milyon TL) gözden çıkardığı yazıldı.
Kaynak: haberinburada
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