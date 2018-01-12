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Galatasaray'a Evra transferi için İspanya'dan rakip çıktı

GALATASARAY'A EVRA TRANSFERİ İÇİN İSPANYA'DAN RAKİP ÇIKTI

Galatasaray'ın sol bek transferi adayları arasında yer alan Patrice Evra için İspanyol Real Betis devreye girdi.

Tarih : 12 Ocak 2018, 02:20
Puan Ver : Galatasaray'a Evra Transferi İçin İspanya'dan Rakip Çıktı(5/10)1

Galatasaray'da sol bek transfer adayları arasında Kwadwo Asamoah ile birlikte en güçlü aday olarak gösterilen Patrice Evra için flaş bir transfer iddiası geldi.

REAL BETIS DEVREDE

Marsilya'da kendi taraftarına attığı tekmenin ardından takımdan gönderilen ve kendisine takım arayan Fransız futbolcu için Galatasaray'ın ardından devreye Real Betis'in girdiği belirtildi.

Fransız basınının haberine göre tecrübeli sol bek, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi rakipler karşısında oynayarak en üst seviyede kalmak istiyor.

GOMIS, EVRA İÇİN DEVREDE

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'in de vatandaşı Evra'yı takıma kazandırmak istediği belirtiliyor. Fatih Terim'le özel konuşan Fransız forvetin, "Evra'yı yakından tanıyorum. Birlikte çok oynadık. Tam anlamıyla bir profesyoneldir. Gelirse sol bekteki sıkıntıyı giderir. Kendisiyle düzenli olarak konuşuyorum. G.Saray'da oynamak istediğini bana söyledi. 6 aylık bir kontrat teklifine de olumlu yanıt verecek. Tecrübesiyle genç futbolculara da örnek olabilir. Bizim için en azından sezon sonuna kadar en mantıklı kararın Evra olduğunu düşünüyorum. Tabii ki son karar sizin olacak. Patron sizsiniz hocam" sözleri kullandığı kaydedilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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