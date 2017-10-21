Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı olan Tolga Ciğerci'nin derbi öncesi iyileşmesi teknik direktör İgor Tudor'u sevindirdi. Hırvat hoca yetişmeme ihtimaline karşılık Fenerbahçe derbisinin kadrosunu oluştururken, Rodrigues ve Selçuk İnan arasında kararsızdı. Ancak sezona müthiş başlayan ve 5 gol atan Tolga'nın dönüşüyle rahatladı.

TOLGA İLK 11'DE BAŞLAYACAK

Tudor, Tolga'yı Türk Telekom Arena'da oynanacak olan dev maçın ilk 11'ne direkt yazacak. Karabük ve Konya maçlarını kaçıran Tolga'nın yokluğu özellikle rakip hücumlarda fazlasıyla hissedilmişti.

Kaynak: Fotomaç

Kaynak: haberinburada