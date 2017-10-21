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Galatasaray'a derbi öncesi müjde geldi

GALATASARAY'A DERBİ ÖNCESİ MÜJDE GELDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, bir süredir sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci'nin derbide forma giyeceğini öğrenince rahat nefes aldı.

Tarih : 21 Ekim 2017, 12:50
Puan Ver : Galatasaray'a Derbi Öncesi Müjde Geldi(5/10)1

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı olan Tolga Ciğerci'nin derbi öncesi iyileşmesi teknik direktör İgor Tudor'u sevindirdi. Hırvat hoca yetişmeme ihtimaline karşılık Fenerbahçe derbisinin kadrosunu oluştururken, Rodrigues ve Selçuk İnan arasında kararsızdı. Ancak sezona müthiş başlayan ve 5 gol atan Tolga'nın dönüşüyle rahatladı.

TOLGA İLK 11'DE BAŞLAYACAK

Tudor, Tolga'yı Türk Telekom Arena'da oynanacak olan dev maçın ilk 11'ne direkt yazacak. Karabük ve Konya maçlarını kaçıran Tolga'nın yokluğu özellikle rakip hücumlarda fazlasıyla hissedilmişti.

Kaynak: Fotomaç

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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