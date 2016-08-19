GALATASARAY'A CAVANDA'DAN KÖTÜ HABER
Galatasaray, Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Sarı-Kırmızılıların, pazartesi günü seyircisinden yoksun çıkacağı maç öncesinde bir kötü haber de yeni transfer Luis Cavanda'dan geldi.
Trabzonspor'dan kadroya katılan başarılı sağ bek, dün Karagümrük'le oynanan hazırlık maçında sağ ayak bileği burkuldu.
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