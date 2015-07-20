GALATASARAY'A ABD'Lİ FORVET!
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezon Fransa Ligi takımlarından Paris Levallois'da forma giyen ABD'li forvet Blake Schilb ile anlaşma sağladı.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezon Fransa Ligi takımlarından Paris Levallois'da forma giyen ABD'li forvet Blake Schilb ile anlaşma sağladı.
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