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galatasaray'a 2 müjde!satılık listesindeler

GALATASARAY'A 2 MÜJDE!SATILIK LİSTESİNDELER

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Younes Kaboul ve Vlad Chiriches'in satılık listesine konulduğu bildirildi.

Tarih : 12 Temmuz 2015, 16:28
Puan Ver : Galatasaray'a 2 Müjde!Satılık Listesindeler(5/10)7




Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Younes Kaboul ve Vlad Chiriches'in satılık listesine konulduğu bildirildi.



Kadrosunu son olarak Fransız sol bek Lionel Carole için güçlendiren Galatasaray'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun raporu doğrultusunda bir de stoper aranırken gündemde 2 Tottenhamlı oyuncu bulunuyor.



Londra'da temaslarda bulunan sarı-kırmızılı idareciler Younes Kaboul'ün transferi için mesai harcarken, (o habere buradan ulaşabilirsiniz) Ada basını Tottenham'da gözden düşen Romanyalı stoper Vlad Chiriches'in de Galatasaray'a gelebileceğini iddia ediyordu. (Chiriches iddiası için TIKLAYIN)



Ada basınından son gelen iddiaya göre, Galatasaray'ın radarında bulunan Younes Kaboul ve Vlad Chiriches, Tottenham'da satılık listesine konuldu.








Etiketler: Galatasaray  A  2  Müjdesatılık  Listesindeler    haber

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