GALATASARAY YÖNETİMİNDE OLAY YARATAN İSTİFA!
Galatasaray'da başkan seçilen Mustafa Cengiz'in yönetim kurulu listesinde yer alan Celal Açar, "Başkan beni yaşlı bulduğunu söyledi, pazartesi günü istifa dilekçemi sunacağım" dedi.
Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz, yönetimdeki ilk firesini kısa süre içinde verdi.
"PAZARTESİ GÜNÜ İSFİTA DİLEKÇEMİ SUNACAĞIM"
Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Mustafa Cengiz'in yönetim kurulu listesinde yer alan isimlerden Celal Açar, istifa etti.
DHA'ya konuşan 79 yaşındaki Celal Açar, yaptığı açıklamada; "Sayın Başkan beni yaşlı bulduğunu söyledi. Bunu öne sürerek ve 24 saatlik yoğun tempoya dayanamayacağımı düşünerek bana bir görev verilmedi. Ben de gençlerin önünü açmak için pazartesi günü istifa dilekçemi sunacağım" şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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