Galatasaray'da Wesley Sneijder dönemi sona eriyor. Galatasaray yönetimi, Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder ile yolları ayırma kararı aldı.

BONSERVİSİNİ VERİYOR

Yönetim, Sneijder'in geçmişe dönük alacaklarını ödeyecek ve geçen sezon kestiği cezayı silecek; Galatasaray ayrıca, Sneijder'in bonservisini de bedavaya verecek.

Kaynak: haberinburada