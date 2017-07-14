GALATASARAY YÖNETİMİ WESLEY SNEİJDER İLE YOLLARI AYIRMA KARARI ALDI
Galatasaray, Wesley Sneijder'i gönderme kararı aldı. Sarı-Kırmızılılar, yıldız oyuncunun bonservisini bedavaya verecek.
Galatasaray'da Wesley Sneijder dönemi sona eriyor. Galatasaray yönetimi, Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder ile yolları ayırma kararı aldı.
BONSERVİSİNİ VERİYOR
Yönetim, Sneijder'in geçmişe dönük alacaklarını ödeyecek ve geçen sezon kestiği cezayı silecek; Galatasaray ayrıca, Sneijder'in bonservisini de bedavaya verecek.
Kaynak: haberinburada
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