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galatasaray yönetimi, volkan demirel'e minnettar!

GALATASARAY YÖNETİMİ, VOLKAN DEMİREL'E MİNNETTAR!

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisine yönelik bilet satışı sürüyor.

Tarih : 22 Nisan 2017, 11:10
Puan Ver : Galatasaray Yönetimi, Volkan Demirel'e Minnettar!(6/10)6


Kombinelerle birlikte şu ana kadar satılan bilet sayısının 40 bini aştığı gelen haberler arasında.Maç saatine kadar satılacak biletlerle yarın akşam Türk Telekom Arena'da bu sezonun seyirci rekorunun kırılabileceği belirtiliyor.



İlk günlerde iyi gitmeyen satışların, Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel'in gazetelere yansıyan sözlerinden sonra açıldığı ortaya çıktı.Volkan'ın "Başakşehir'in 4 attığı takıma biz de fazlasını atarız. 4 de olur, 5 de..." açıklamalarının ardından bilet satışlarının ikiye katlandığı öğrenildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Galatasaray  Yönetimi  Volkan  Demirel  E  Minnettar    haber

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