GALATASARAY YÖNETİMİ, VOLKAN DEMİREL'E MİNNETTAR!
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisine yönelik bilet satışı sürüyor.
Kombinelerle birlikte şu ana kadar satılan bilet sayısının 40 bini aştığı gelen haberler arasında.Maç saatine kadar satılacak biletlerle yarın akşam Türk Telekom Arena'da bu sezonun seyirci rekorunun kırılabileceği belirtiliyor.
İlk günlerde iyi gitmeyen satışların, Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel'in gazetelere yansıyan sözlerinden sonra açıldığı ortaya çıktı.Volkan'ın "Başakşehir'in 4 attığı takıma biz de fazlasını atarız. 4 de olur, 5 de..." açıklamalarının ardından bilet satışlarının ikiye katlandığı öğrenildi.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar