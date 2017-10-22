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GALATASARAY YÖNETİMİ, FENERBAHÇELİ TARAFTARLARA GALATASARAY MARŞI DİNLETTİ


Galatasaray Yönetimi, Fenerbahçeli Taraftarlara Galatasaray Marşı Dinletti
Tarih : 22 Ekim 2017, 19:40
Puan Ver : Galatasaray Yönetimi, Fenerbahçeli Taraftarlara Galatasaray Marşı Dinletti(5/10)1

Dev derbi öncesi Galatasaray yönetimi, Türk Telekom'da misafir tribününe gelen Fenerbahçeli taraftarlara bir sürpriz hazırladı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARA ÖZEL SES SİSTEMİ KURULDU

Fenerbahaçe tribününe ses sistemi döşenirken Sarı-lacivertli taraftarlar, stada girdikleri andan itibaren Galatasaray marşı dinledi.

Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan Galatasaray yönetimine tepki gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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