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galatasaray yönetimi cezaları erteledi!

GALATASARAY YÖNETİMİ CEZALARI ERTELEDİ!

Galatasaray yönetimi, futbolculara disiplinsiz hareketleri nedeniyle kesilen yüksek meblağlı cezaları süresiz olarak erteledi.

Tarih : 05 Eylül 2016, 13:24
Puan Ver : Galatasaray Yönetimi Cezaları Erteledi!(7/10)9


Galatasaray yönetiminin, geçtiğimiz sezon sonunda başta Hollandalı yıldız Wesley Sneijder olmak üzere birçok futbolcuya kestiği ve büyük bir krize yol açan astronomik orandaki cezaları tahsil etmediği ortaya çıktı.



Wesley Sneijder'a gördüğü kartlar ve yönetimi hedef alan açıklamaları nedeniye toplam 2.3 milyon Euro ile en yüksek cezayı kesen yönetimin, bu cezayı süresiz olarak ertelediği, sezonun ilk ödemesini kesintisiz olarak alan Hollandalı yıldız oyuncunun da bu kararı memnuniyetle karşıladığı öğrenildi.








Etiketler: Galatasaray  Yönetimi  Cezaları  Erteledi    haber

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