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Galatasaray Yıldız Futbolcuyu Transfer Etmek İçin Girişimlere Başladı
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Galatasaray yıldız futbolcuyu transfer etmek için girişimlere başladı

GALATASARAY YILDIZ FUTBOLCUYU TRANSFER ETMEK İÇİN GİRİŞİMLERE BAŞLADI

Galatasaray sol bek transferi konusunda Gençlerbirliği'nin kaptanı Uğur Çiftçi ile görüşüyor.

Tarih : 18 Ocak 2018, 19:30
Puan Ver : Galatasaray Yıldız Futbolcuyu Transfer Etmek İçin Girişimlere Başladı(6/10)2

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği'nini kaptanı Uğur Çiftçi'yi transfer etmek istiyor.

Galatasaray, sol bek konusunda arayışlarını sürdürürken, bu konudaki rotasını Türkiye'ye çevirdi. Sene başından beri Juventus'un Ganalı futbolcu Kwadwo Asamoah ile görüşen fakat istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılar, arayışlarını sürdürüyor. Galatasaray'ın bu konuda Gençlerbirliği'nin sol beki Uğur Çiftçi ile görüştüğü iddia edildi. Sarı-kırmızılıların bu transfer için Gençlerbirliği yönetimiyle pazarlık halinde olduğu belirtiliyor. Öte yandan 25 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona erecek.

MİLLİ TAKIM'A FATİH TERİM ÇAĞIRMIŞTI

Başkent ekibinin altyapısında yetişen Çiftçi bu sezon 15 Süper Lig ve 4 Türkiye Kupası maçında toplam 1625 dakika süre aldı. Başarılı defans oyuncusu, bu maçlarda 1 gol, 1 asist ile mücadele etti. Uğur Çiftçi, 1 kez A Milli Futbol Takımı'nda forma giydi. Çiftçi'yi Milli Takım'a şu anda Galatasaray'ın başında olan Fatih Terim çağırmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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