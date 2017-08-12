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GALATASARAY, YENİ TRANSFERİNİ BORSAYA BİLDİRDİ


Galatasaray, yeni transferini borsaya bildirdi
Tarih : 12 Ağustos 2017, 23:50
Puan Ver : Galatasaray, Yeni Transferini Borsaya Bildirdi(8/10)4

Galatasaray, Sofiane Feghouli'nin transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.



İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama:



"WEST HAM İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI"



"Profesyonel futbolcu Sofiane Feghouli'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü West Ham United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



İŞTE İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ



Galatasaray'ın transfer görüşmelerini uzun süredir sürdürdüğü Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.



İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Feghouli, yarın (13 Ağustos Pazar) İstanbul'a gelecek. Galatasaraylıların yaklaşık 1 haftadır İstanbul'a gelmesini beklediği Cezayirli futbolcu, yarın akşam saat 15:45'te Atatürk Havalimanı'nda olacak.



Galatasaray, bir süredir gündeminde olan Feghouli ile anlaşmaya varmış ancak Cezayirli oyuncunun kulübü West Ham ile yaşadığı sorun nedeniyle transfer bir türlü sonlandırılamamıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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