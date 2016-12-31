

Sabah gazetesinin haberine göre Galatasaray, PAOK takımında forma giyen ve oyun tarzı takımın yıldızlarından Bruma'ya benzeyen Garry Rodrigues'i kadrosuna katıyor.







Habere göre Cim-bom oyuncuyla her konuda anlaştı, kulübüyle de anlaşmanın eşiğinde. Bonservis bedeli için kapıyı 4 milyon Euro'dan açan PAOK, 3 milyona kadar indi.



HEM KANAT HEM FORVET







Orijinal mevkisi sol kanat olan Rodrigues hem her iki kanatta hem de forvet mevkiinde oynayabiliyor. Hollanda doğumlu Cape Verde'li oyuncu iki sezon önce Levski Sofia'da parlamasının ardından önce Elche'ye, sonra da PAOK'a transfer olmuş.







kaynak:goal