

Turhan Sofuoğlu yaptığı açıklamada, ligde hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefinden koptuğunu belirterek, "Moral ve motivasyonları düşük. Ancak bu derbiler Galatasaray ve Fenerbahçe için çok önemlidir. Bence iki takım için bu senenin en önemli maçı olacak." dedi.







Derbide iki takımın da öncelikle kaybetmemek için sahaya çıkacağını ifade eden Sofuoğlu, "Derbide ortada bir maç geçer. Zevkli bir karşılaşma olacağını düşünmüyorum. İki takım da önce yenilmemek için çabalayacak. Çünkü tepkilerin artmasını istemeyeceklerdir. Sonra dengeyi sağlayan kazanmak için fırsat arayacaktır." diye konuştu.







İki takım futbolcularının ligde son haftalarda ortaya koyduğu performansla ilgili olarak tecrübeli teknik adam, "Bu sıralar, derbide ön plana çıkabilecek oyuncu her iki takımda da yok. Fenerbahçe'de Jeremain Lens, Galatasaray'da ise Bruma dışında bu potansiyeli olan futbolcu görünmüyor." ifadesini kullandı.







kaynak:sabah