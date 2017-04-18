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galatasaray ve fenerbahçe için yılın maçı

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İÇİN YILIN MAÇI

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından olan ve sarı-lacivertli ekipte kısa bir dönem teknik direktörlük de yapan Turhan Sofuoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin zevkli geçeceğini düşünmediğini söyledi.

Tarih : 18 Nisan 2017, 12:28
Puan Ver : Galatasaray Ve Fenerbahçe İçin Yılın Maçı(9/10)7


Turhan Sofuoğlu yaptığı açıklamada, ligde hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefinden koptuğunu belirterek, "Moral ve motivasyonları düşük. Ancak bu derbiler Galatasaray ve Fenerbahçe için çok önemlidir. Bence iki takım için bu senenin en önemli maçı olacak." dedi.



Derbide iki takımın da öncelikle kaybetmemek için sahaya çıkacağını ifade eden Sofuoğlu, "Derbide ortada bir maç geçer. Zevkli bir karşılaşma olacağını düşünmüyorum. İki takım da önce yenilmemek için çabalayacak. Çünkü tepkilerin artmasını istemeyeceklerdir. Sonra dengeyi sağlayan kazanmak için fırsat arayacaktır." diye konuştu.



İki takım futbolcularının ligde son haftalarda ortaya koyduğu performansla ilgili olarak tecrübeli teknik adam, "Bu sıralar, derbide ön plana çıkabilecek oyuncu her iki takımda da yok. Fenerbahçe'de Jeremain Lens, Galatasaray'da ise Bruma dışında bu potansiyeli olan futbolcu görünmüyor." ifadesini kullandı.



 



kaynak:sabah








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