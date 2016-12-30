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galatasaray ve chedjou, pfdk'ya sevk edildi!

GALATASARAY VE CHEDJOU, PFDK'YA SEVK EDİLDİ!

TFF Hukuk Müşavirliği, Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile yapılan maçın ardondan Galatasaray'ı ve Aurelien Chedjou'yu PFDK'yı sevk etti

Tarih : 30 Aralık 2016, 17:19
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TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın, Tuzlaspor maçında çirkin ve kötü tezahürat ile 4 futbolcusunun sarı, 2 oyuncusunun da kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ya gönderildiği belirtildi.



Tuzlaspor maçında direkt kırmızı kart gören sarı-kırmızılı futbolcu Aurelien Chedjou'nun ise kural dışı hareketten dolayı tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.



Ayrıca, Tuzlaspor'un çirkin ve kötü tezahürat, Gençlerbirliği'ne konuk olan Amed Sporif Faaliyetler'in talimatlara aykırı hareket, Kızılcabölükspor'la deplasmanda karşılaşan Trabzonspor'un da saha olayları nedeniyle disipline sevk edildiği vurgulandı.



 



kaynak:habertürk








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