

İçinde bulunduğumuz 2016-17 sezonunu UEFA Kriterleri'ne uyum gösterememesi nedeniyle, tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'ndan men cezası ile karşı karşıya kalan Sarı Kırmızılı kulübün, yine Avrupa Kupaları'ndan men edilme riski içine girdiği ileri sürüldü.







Sarı Kırmızılı kulübün 25 Mart'ta yapılacak olağan yıllık Mali Kongresi için üyelere gönderilen mali tablo kitabında, Galatasaray'ın mali yapısının yine UEFA'nın radarına takılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 2017 yılı mali raporu verilerine göre; kulübe bağlı Sportif A.Ş'nin 2015 yılı konsolide zararı 57 milyon 460 bin TL...







Sportif A.Ş.'nin 2016 yılı zararı ise anormal bir artış göstererek, 203 milyon 985 bin TL'ye yükseliyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl UEFA, Galatasaray'a öne sürdüğü yaptırımda 1+1 yıllık cezayı öngörmüş ve gidişata göre, artı bir yıllık cezayı uygulamaya alabileceğini de öne sürmüştü.







kaynak:habertürk