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GALATASARAY, UEFA AVRUPA LİGİ'NDEN ELENDİ


Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nden Elendi
Tarih : 21 Temmuz 2017, 00:00
Puan Ver : Galatasaray, Uefa Avrupa Ligi'nden Elendi(8/10)4

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray ile İsveç takımı Östersunds karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

TURNUVAYA VEDA ETTİLER

Östersunds'a turu getiren golü 60. dakikada penaltıdan Brwa Nouri attı. Galatasaray'ın golü 69. dakikada Ahmet Çalık'tan geldi. İlk maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda da kazanamayarak UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda etmiş oldu.

İKİNCİ TROMSÖ FACİASI

Daha önce de Norveç ekibi Tromsö'ye Norveç'te berbat bir zeminde 1-0 kaybeden Galatasaray, herkesin tur beklediği Ali Sami Yen Stadı'nda rakibine diş geçirememiş ve 1-1'lik skorla elenmişti. Böylece Östersunds da ikinci Tromsö faciası olarak akıllara kazınmış oldu.

Galatasaray, bir sonraki resmi maçını sezonun ilk haftasında Kayserispor ile evinde oynayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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