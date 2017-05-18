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galatasaray twitter'da 7 milyon takipçiye ulaştı

GALATASARAY TWİTTER'DA 7 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞTI

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 7 milyon takipçiyle Türkiye'de ilk, dünyada ise 9. sırada yer aldı

Tarih : 18 Mayıs 2017, 13:23
Puan Ver : Galatasaray Twitter'da 7 Milyon Takipçiye Ulaştı(9/10)10




Galatasaray Kulübü, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 7 milyon takipçiye ulaştı.



Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Twitter'da dünyanın en çok takip edilen futbol takımları sıralamasında 9, Türkiye'de ise ilk sırada yer alan Galatasaray Kulübünün Twitter hesabı 7 milyon takipçiye ulaştı." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, Mart 2009'dan bu yana aktif olan Galatasaray'ın Twitter hesabının, 3 yıl içerisinde 4,5 milyon yeni takipçiyle Türkiye'nin en hızlı büyüyen markalarından biri olduğu belirtildi.



Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca, gösterilen ilgiden dolayı taraftarına teşekkür etti.



Bu arada Twitter'da Fenerbahçe Kulübünün 5,61, Beşiktaş'ın ise 2,39 milyon takipçisi bulunuyor.



 



kaynak:sabah










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