GALATASARAY TWİTTER'DA 7 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞTI
Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 7 milyon takipçiyle Türkiye'de ilk, dünyada ise 9. sırada yer aldı
Galatasaray Kulübü, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 7 milyon takipçiye ulaştı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Twitter'da dünyanın en çok takip edilen futbol takımları sıralamasında 9, Türkiye'de ise ilk sırada yer alan Galatasaray Kulübünün Twitter hesabı 7 milyon takipçiye ulaştı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Mart 2009'dan bu yana aktif olan Galatasaray'ın Twitter hesabının, 3 yıl içerisinde 4,5 milyon yeni takipçiyle Türkiye'nin en hızlı büyüyen markalarından biri olduğu belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca, gösterilen ilgiden dolayı taraftarına teşekkür etti.
Bu arada Twitter'da Fenerbahçe Kulübünün 5,61, Beşiktaş'ın ise 2,39 milyon takipçisi bulunuyor.
kaynak:sabah
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