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Galatasaray Twitter Hesabından 2 Gündür Çıt Çıkmıyor

GALATASARAY TWİTTER HESABINDAN 2 GÜNDÜR ÇIT ÇIKMIYOR

Östersunds'a elenerek Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray'da, resmi twitter hesabı 2 gündür tek tweet bile atmadı.

Tarih : 22 Temmuz 2017, 12:30
Puan Ver : Galatasaray Twitter Hesabından 2 Gündür Çıt Çıkmıyor(9/10)5

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı futbol takımı olan ve birçok ilke imza atan Galatasaray, İsveç'in orta sıra ekibi Östersunds önünde UEFA Avrupa Ligi'ne henüz 2. ön eleme turunda sürpriz bir şekilde veda etmesinin yankıları sürüyor.

2 GÜNDÜR ÇIT ÇIKMIYOR

Sarı-kırmızılı takımın resmi twitter hesabından 20 Temmuz Perşembe günü oynanan Östersunds maçından sonra paylaşım yapılmaması dikkatlerden kaçmadı.

Avrupa'ya veda eden Galatasaray'da bazı taraftarlar "Dursun Özbek istifa", "Tudor istifa", "Selçuk'u alana Yasin bedava" şeklinde tezahürat yapmışlardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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