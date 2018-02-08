Ziraat Türkiye Kupası'dan Atiker Konyaspor'u 4-1 yenen Galatasaray, adını yarı finale yazdırdı.

2-2 biten ilk maçın rövanşında, Gomis (2), Serdar Aziz ve Rodrigues'in golleriyle kazanmasını bilen sarı kırmızılılar, TM Akhisarspor'un rakibi oldu.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

14. dakikada Fofana'nın jeneriklik golüyle geriye düşen Galatasaray, golün şokunu çabuk atlattı. Cimbom, sadece 3 dakika sonra Serdar Aziz'in kafa golüyle eşitliği yakalarken devre de 1-1 sona erdi. İkinci yarıda ise sahneye Gomis çıktı. Fransız yıldız, 52 ve 88'de attığı gollerle takımını rahatlatırken 90+1'de Garry Rodrigues maçın skorunu belirledi.

RAKİP AKHİSARSPOR

Bu sonuçla Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Akhisarspor'un rakibi oldu. Yarı final ilk maçları, 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanş müsabakaları ise 17-18 veya 19 Nisan'da oynanacak.

Kaynak: haberinburada