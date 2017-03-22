Galatasaray, 2011 yılından beri kullandığı fakat kendisine ait olmayan Türk Telekom Arena'nın devrini aldı.



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bugün Başbakan Binali Yıldırım ile görüşüp, Türk Telekom Arena Stadı'nın üst kullanım hakkı için gerekli son imzayı da attırdı.







STADIN DEVRİNİ ALDI







Böylece Galatasaray'ın 2011 yılından beri kullandığı ancak üst kullanım hakkını bir türlü elde edemediği stadın devrini sağlamış oldu.







kaynak:haberler