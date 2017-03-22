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galatasaray, türk telekom arena'nın devrini aldı

GALATASARAY, TÜRK TELEKOM ARENA'NIN DEVRİNİ ALDI

Galatasaray, 2011 yılından beri kullandığı fakat kendisine ait olmayan Türk Telekom Arena'nın devrini aldı.

Tarih : 22 Mart 2017, 09:33
Puan Ver : Galatasaray, Türk Telekom Arena'nın Devrini Aldı(9/10)8


 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bugün Başbakan Binali Yıldırım ile görüşüp, Türk Telekom Arena Stadı'nın üst kullanım hakkı için gerekli son imzayı da attırdı.



STADIN DEVRİNİ ALDI



Böylece Galatasaray'ın 2011 yılından beri kullandığı ancak üst kullanım hakkını bir türlü elde edemediği stadın devrini sağlamış oldu.



 



kaynak:haberler








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