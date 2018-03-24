GALATASARAY, TRANSFER İÇİN UEFA'NIN KARARINI BEKLİYOR
Galatasaray'da sezon sonu kontratı bitecek oyuncuların kaderi UEFA'nın kararına bağlı. Olası bir transfer yasağı halinde zorunlu olarak bu futbolcularla mukavele uzatılması planlanıyor.
UEFA'nın Finansal Fair-Play kuruluna geçtiğimiz ay detaylı bir sunum yapan Galatasaray yönetiminin gözü kulağı Nyon'dan gelecek haberde...
Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; geçtiğimiz yıl aldığı ceza doğrultusunda Avrupa kupalarına katılamayan Cimbom, hem yaptığı başarılı sunum hem de Galatasaray'ın dev arena için önemi doğrultusunda aynı cezanın bir daha gelmeyeceğine inanıyor. Ancak mali anlamda büyük sıkıntılar içinde olan ve UEFA ile yaptığı anlaşmaya uymayan Sarı-Kırmızılı kulübe bir transfer yasağı cezasının gelme ihtimali gündemde...
AĞIRDAN ALIYORLAR
Bu yüzden sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan 7 oyuncusuyla henüz masaya oturmayan Mustafa Cengiz yönetimi, UEFA'dan çıkacak kararı bekliyor. Transfer çalışmalarını durduran G.Saray yönetimi, mevcut kadrosundaki oyuncularla mukavele uzatma işlemlerini de ağırdan alıyor. Olası bir transfer yasağı cezası durumunda şu anda gönderilmesi gündemde olan bazı oyuncularını mecburiyetten elde tutmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, bu yüzden tüm görüşmeleri erteliyor. Yetkililer, pazarlıklar için nabız yoklayan futbolcuların menajerlerine mayıs ayını işaret ediyor.
NAGATOMU'NUN DURUMU BUNA BAĞLI
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 7 oyuncunun yanı sıra kiralık 2 futbolcusunun durumu da henüz netlik kazanmayan G.Saray'da tüm planlar UEFA'dan gelecek karara göre şekillenecek. Özellikle Nagatomo'nun performansından memnun kalan Sarı-Kırmızılılar, transfer cezası alınmaması durumunda Inter'le hemen görüşmelere başlayacak. Eğer ceza gelirse, bu kez yeniden kiralamak için pazarlık yapılacak. Ancak bir yıllık sözleşmesi kalacağı için Inter'in yüksek bir rakam talep etme ihtimali bulunuyor. Bu arada Fatih Terim'in sakatlıktan yeni dönen Jason Denayer'in de kadroda tutulmasına sıcak baktığı biliniyor. 23 yaşındaki Belçikalı oyuncunun, M.City'yle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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