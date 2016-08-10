Sarı kırmızılılar, son 5 sezonda Trabzonspor'dan aldığı oyuncular için yaklaşık 14 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek, Karadeniz kulübünün kasasını sıcak tuttu. Galatasaray son olarak Cavanda için 1.8 milyon Euro ödeyecek.



Galatasaray, mali sıkıntı içerisindeki Trabzonspor'a adeta deva oldu... Bordo mavililerden 7. transferini Cavanda ile yapan Galatasaray, son 5 sezonda bordo mavililere 14 milyon Euro bonservis ödedi! Temmuz 2011'de Selçuk İnan transferiyle Trabzonspor jenerasyonunu kadrosuna katmaya başlayan G.Saray, sadece Selçuk ve Ceyhun Gülselam'ı bedelsiz aldı. Sarı kırmızılı kulüp buna karşın 4 bordo mavili oyuncu için kasasından yaklaşık 14 milyon Euro çıkardı.